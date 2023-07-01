Прошедший июнь в Петербурге стал самым холодным за последние четыре года

Среднесуточная температура воздуха в июне 2023 года в Санкт-Петербурге составила +17,2 градуса по Цельсию, что делает этот месяц самым холодным июнем в городе за последние четыре года. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Максимальная температура +29,3 гр. отмечена в центре города 22 июня, но на других метеостанциях Санкт-Петербурга воздух прогревался и до +31 гр. Самый холодный день 2 июня, когда днем было всего +11,1 гр»,— написал синоптик в своем Telegram-канале в субботу, 1 июля.

Он также отметил небольшое количество месячных осадков в июне и большое количество часов солнечной погоды. «342 часа это довольно много, значение в числе самых солнечных лет, примерно пятое в имеющемся ряду наблюдений»,— добавил господин Колесов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 29 июня стало самым теплым днем в Петербурге с начала лета.

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