Канадский хоккеист СКА Лайпсик планирует получить российское гражданство

Канадский нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Брендан Лайпсик планирует получить российское гражданство и уже написал соответствующее письмо на имя президента РФ Владимира Путина, сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брендан Лайпсик (в центре)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Брендан Лайпсик (в центре)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Совсем скоро в нашей команде будет на одного гражданина России больше. Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо президенту России Владимиру Путину»,— сообщил господин Ротенберг в своем Telegram-канале. Он напомнил об опыте петербургского футбольного клуба «Зенит», бразильские игроки которого Малком и Клаудиньо ранее также получили российские паспорта.

Роман Ротенберг считает, что намерение канадского хоккеиста СКА получить российское гражданство свидетельствует о том, что нападающий действительно хочет выступать в РФ долгое время. Он также не исключил, что в будущем Брендан Лайпсик может стать игроком сборной России по хоккею.

Лайпсик выступает в России с 2020 года. Сначала он был игроком московского хоккейного клуба ЦСКА, но спустя один сезон перешел в магнитогорский клуб «Металлург». Летом 2023 года канадский форвард подписал контракт с петербургским СКА. До этого он выступал за канадские и американские хоккейные клубы НХЛ «Торонто», «Вегас», «Ванкувер», «Лос-Анджелес» и «Вашингтон».

Александр Кислов