Опрос: 73% краснодарцев рассказали, что работают больше 40 часов в неделю

Опрос краснодарцев, проведенный страховой компанией «Росгосстрах» и исследовательским центром «Зарплаты.ру», показал, что 73% жителей кубанской столицы работают больше 40 часов в неделю. Об этом сообщает пресс-служба Росгосстраха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Опрос проводился в июне 2023 года, в Краснодаре было опрошено пордка 400 респодентом старше 25 лет.

В противовес 73% краснодарцев, работающим больше 40 часов в неделю, 7% сообщили, что отрабатывают ровно положенное по Трубовому кодексу количество времени, а 20% — заняты 35 часов в неделю или менее.

При этом, 93% респондентов рассказали, что несмотря ни на что все равно остаются на связи по рабочим вопросам и в нерабочие часы, 63% из них всегда следят за почтой и отвечают по рабочим вопросам, а 30% реагируют только в случае важных событий.

По данным результатов опросов, выбирая работу приоритетом, краснодарцы жертвуют временем на общение с друзьями (37%), забывают заботиться о себе (30%), не успевают поесть (27%), мало общаются с семьей (23%), забывают отдыхать и развлекаться (20%), пропускают семейные мероприятия (17%). При этом 63% респондентов заявили, что проблем в личной и семейной жизни из-за профдеятельности у них не возникает, так как близкие понимают и разделяют важность работы. У четверти краснодарцев конфликты из-за этого иногда происходят, и лишь 10% постоянно ссорятся из-за работы с близкими.

Ранее опрос экономически активных краснодарцев, проведенный с сервисом по поиску работы SuperJob с 25 июня по 3 июля, показал, что 22% из них, кроме основной, имеют еще и работу по совместительству.

Михаил Волкодав

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