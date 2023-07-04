SuperJob: почти четверть краснодарцев имеют подработку

Опрос экономически активных краснодарцев, проведенный с 25 июня по 3 июля, показал, что 22% из них, кроме основной, имеют еще и работу по совместительству. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

В опросе приняли участие респонденты, имеющие постоянную работу, а также менеджеры по персоналу.

Как уточняет пресс-служба сервиса, те, кто подрабатывают, большей частью (13%) не скрывают это на основной работе. Остальные 9% совместителей не информируют о о подработке основного работодателя, опасаются негативной реакции руководства и коллег, их упреков в случае ошибок либо увеличения объема обязанностей.

Вместе с тем, по информации SuperJob, почти каждый третий работодатель, действительно, не одобряет, если штатные работники трудятся в других местах на условиях совместительства. Эти работодатели объясняют такую позицию тем, что рано или поздно чрезмерная загруженность сказывается на качестве работы. Нейтрально такую ситуацию воспринимают 48% работодателей, а каждый седьмой из них подобную подработку даже приветствует.

Михаил Волкодав

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