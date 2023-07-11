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Коммерсантъ FM
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Экстренные службы: пропавшие при сплаве в Пермском крае туристы живы

Группу туристов с детьми, пропавшую в ходе сплава по реке Усьве в Пермском крае, видели очевидцы в 30 км до конца их маршрута, рассказали «РИА Новости» в экстренных службах региона. Отмечается, что все пропавшие туристы живы и здоровы.

В составе тургруппы было 11 взрослых и 11 детей. 4 июля туристы отправились в водный поход по маршруту поселок Средняя Усьва—поселок Усьва. В региональном ГУ МЧС группа не регистрировалась. Туристы должны были выйти в конечную точку маршрута 9 июля, однако этого так и не произошло.

«Группу туристов видели возле села Безгодово, 30 километров до конца маршрута. Все живы и здоровы. На реке сухие перекаты, поэтому они идут медленно»,— сообщили собеседники «РИА Новости» в экстренных службах Пермского края. По данным источников «Ъ-Прикамье», туристическая группа могла задержаться из-за мелководья.

По данным пермского управления МЧС, на поиски пропавших туристов в Прикамье из Казани вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, на борту воздушного судна также находится двое медиков.

Александр Кислов

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