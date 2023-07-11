«Росводоканал Краснодар» реконструирует около 1 км сетей по ул. Игнатова

«Росводоканал Краснодар» приступит к реконструкции участка самотечного коллектора по ул. Трудовой Славы и ул. Игнатова до ул. Мачуги

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

Специалисты предприятия заменят 980 метров коллектора диаметром 900 мм, пролегающего на глубине до 8 метров. Работы будут идти с применением современного метода горизонтально-направленного бурения. Такая технология позволяет проводить работы без масштабных разрытий и существенного ущерба для городского ландшафта.

«Участок трубы будет заменен на новый пластиковый с высокими техническими характеристиками, — говорит директор по капитальному строительству «Росводоканал Краснодар» Филипп Денисов. - Реконструкция будет проводиться без остановки коллектора, поэтому услуги водоотведения абонентам будут предоставляться в полном объёме. Специалисты выполнят монтаж 10 футерованных колодцев с защитой от преждевременного износа, коррозии и прочих повреждений».

Модернизация коллектора пройдет в несколько этапов: разработка котлована, укрепление его стенок, устройство сети фекальной канализации, монтаж колодцев, переключение существующих абонентов.

В связи с проведением данных работ с 15 июля по 1 октября движение транспорта будет частично ограничено по одной полосе по ул. Игнатова от ул. Мачуги до ул. Трудовой Славы.

Работы планируется завершить до 1 октября.

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