«Самый значительный рост цен — на юго-востоке и юге Москвы»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как в разных районах столицы выросли цены на квартиры и студии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Квартиры в московских новостройках за пять лет выросли в цене более чем на 60%, но их стоимость изменилась неравномерно в разных районах. Самый значительный рост — в новых жилых комплексах на юго-востоке и юге города. Здесь цены выросли более чем вдвое, посчитали специалисты компании «Метриум».

В среднем жилой «квадрат» в новых зданиях и проектах реконструкции в Москве, в старых ее границах и без учета Зеленоградского административного округа, стоит теперь около 480 тыс. руб. Но при значительной динамике роста стоимости квадратного метра брокеры отмечают, что средняя стоимость лота изменилась не так существенно, на четверть.

Сейчас средний бюджет предложения первичного жилья в столице — 27 млн руб. И объясняется это, в первую очередь, увеличением доли компактных форматов — студий и однокомнатных лотов. Они теперь представляют почти 55% экспозиции проектов. Средняя площадь квартир сократилась до 56,5 кв. м, потеряв за пять лет около 23%.

Что касается динамики роста цен на юго-востоке и юге столицы, то в основном он обусловлен активным развитием этих локаций. К примеру, на юге в последние годы появилось несколько масштабных проектов комплексного развития территорий. Но при этом динамика цен в отдельных проектах может существенно отличаться от наблюдаемой в округе.

Вероятно, эти направления — лидеры по росту цен за пять лет — смогут удержать свои позиции, полагают брокеры, ведь здесь продолжается реализация масштабных проектов на Нагатинском полуострове и в Даниловском районе, а также началось освоение территории бывшего Южного порта.