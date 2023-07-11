Пожар на полигоне ТБО в Можге локализовали

В Можге пожар на полигоне твердых бытовых отходов локализовали в 12:07, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. К ликвидации возгорания привлекли 57 человек и 29 единиц техники.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, пожар начался около 3:39. Термическую точку обнаружили в ходе космического мониторинга. Площадь горения достигла 1,1 га. Технику, которая вывозила мусор на полигон, перенаправили. График вывоза отходов в городе и районах может сдвинуться, поскольку увеличилось транспортное плечо.