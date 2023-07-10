Женщина погибла в ДТП с двумя грузовиками в Самарской области

Смертельная авария произошла в Самарской области в понедельник утром. Происшествие случилось в 9:00 (MSK+1) на 36 км автодороги «Самара-Бугуруслан» в Кинельском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД Самарской области

«Произошло столкновение двух грузовых автомобилей Volvo и Hyundai. На месте ДТП погибла пассажирка автомобиля Hyundai 1988 года рождения»,— говорится в сообщении.

На место выехала полиция. Она устанавливает все обстоятельства ДТП, а также его свидетелей и очевидцев.

В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП с грузовиком. В момент аварии фура перевозила пластиковые трубы длиной 6 м, весом 6,6 т.

Георгий Портнов