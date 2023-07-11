Говорящий осел и каша с пылью

В преддверии второго саммита Россия—Африка, запланированного на 26–29 июля, Африка не сходит с газетных полос. Все говорят об экономике и политике, но устойчивое развитие политических и экономических связей невозможно без понимания особенностей мышления африканцев, проявляющихся, в частности, в языке. Например, язык хауса, самый крупный в Нигерии, отличается невероятной образностью. Как это проявляется и с чем связано?

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«Однажды на приеме посол Нигерии сказал мне, что я говорю на хауса “как осел из Кано”,— рассказывает доцент кафедры африканистики ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова Юлия Суетина.— Я была в шоке: неужели так плохо? Потом друзья-хаусанцы объяснили, что это невероятный комплимент: город Кано в Нигерии отличается рафинированным, можно сказать, эталонным языком, и даже ослы там говорят на хауса лучше, чем люди в других нигерийских городах».

И таких примеров множество. «Характерная особенность языка хауса, отличающая его от европейских языков,— широкое употребление образных фразеологических выражений, причем не только в художественной литературе, но и в СМИ,— отмечает Юлия Суетина.— Попробуйте вообразить, что о переговорах между представителями двух держав какая-нибудь европейская газета напишет: “Думается, что нарядность заплатит деньги за мыло”. Немыслимо! А для хауса такое в порядке вещей. Фраза означает, что по итогам будет достигнут необходимый результат». «Потерпеть поражение» до последнего времени выражалось фразой «выпить экскременты»; сейчас, правда, «экскременты» заменили «колючками» — так благозвучнее. «Достичь результата» на хауса будет «добраться до воды», «препятствовать» — «мешать воде течь». Про полновластного президента хауса скажут, что у него есть «нож и мясо», а выражение «Россия проводит активную политику в Африке» на хауса будет звучать так: «Россия активно выступает в танце в Африке».

Представление о городах тоже бывает образным. Уже упомянутый город Кано в нигерийском хаусаленде — регионе, где проживают хауса, называют чревом слона. Туда столько всего привозят, что про него говорят: «С каким бы товаром ты в Кано ни приехал, всегда найдется лучше». Город Баучи прославился тем, что местные жители «едят кашу туво (каша из сорго, риса или ямса.— “Ъ-Наука”) пополам с пылью». Дело в том, что через Баучи проходит шоссе, соединяющее южные и северные районы страны. «Плохой репутацией пользуется город Зария, один из крупнейших в стране,— говорит Юлия Суетина.— Недавно мне попалось выражение dan Zaria — сын Зарии — в том контексте, что болезнь сын Зарии распространяется по Нигерии. Оказалось, имеется в виду СПИД». «При чем тут Зария?» — спросила я хаусанцев. «Ой, у этих жителей Зарии такой противный характер!» — ответили они.

«Богатая образность характерна не только для хауса, но и для всех африканских языков,— подчеркивает специалист.— Еще в прошлом веке известный немецкий африканист Иоганнес Лукас писал, что для африканца важно не только то, что сказано, но и то, как это сказано». А почему? В чем причины такой невероятной образности?

Образность не может считаться уникальным свойством какого-либо языка, отмечает казахский исследователь Канат Жукешев в книге «Философия языка». «Образность — это стадиальная особенность, [которая] присуща языкам всех народов, находящихся на аграрной ступени развития. <…> Современный строгий английский язык, язык высокоиндустриальной державы, на аграрной стадии развития тоже испытал все прелести образности»,— пишет ученый. По мере перехода от аграрного общества к индустриальному язык становится более конкретным, лаконичным и терминологичным, хотя образность, конечно, никуда не исчезает, как не исчезла она из русского, английского и еще сотни других «индустриальных» языков. Просто она перестает быть такой всепроникающей и безграничной.

Язык хауса относится к чадской семье афразийских (семито-хамитских) языков, в которую входят также мертвый язык Древнего Египта и еще 150 живых языков Западной Африки. На принадлежность к афразийским языкам указывают черты, сближающие хауса с арабским, в том числе разделение второго лица на мужской и женский род. В хауса есть грамматическая категория рода — существительные в нем имеют мужской или женский род, тогда как в языках сахарской группы, которые тоже распространены в этом регионе, например канури, такая категория отсутствует.

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Удивительная особенность хауса в том, что среди такой массы родственных языков он оказался абсолютным лидером по числу носителей, став языком межнационального общения в своем регионе, отмечал в статье «Язык хауса и афразийское языкознание» известный советский и российский лингвист Виктор Порхомовский. Исследователи до сих пор спорят, почему так произошло, ведь, как пишет ученый, «народ хауса никогда не выступал в качестве военно-политического гегемона в этом обширном регионе, в отличие от некоторых других этноязыковых общностей... Государства хауса никогда не обладали в Западном Судане такой властью и влиянием, как империи Мали, Сонгаи, Канем-Борну, а именно этими факторами Дж. Гринберг объясняет широкое распространение близкородственных языков манинка, малинке, дьюла, а также сонгаи».

Одна из вероятных причин столь масштабного распространения хауса на территории Западной Африки в Средние века и его роли как лингва франка специалисты видят в том, что города-государства хауса играли важную роль в транссахарской торговле, контролируя торговые пути, соединяющие побережье Средиземного моря с побережьем Гвинейского залива, а язык хауса выполнял контактные функции в этой торговле. Кроме того, у других местных народов отсутствовали сколь-нибудь значимые политико-административные образования — это были небольшие по численности племена, занимавшиеся земледелием или охотой. При этом народ хауса, достаточно многочисленный, мог похвастать семью городами-государствами, что повышало функциональный статус их языка. При этом, вероятно, разговорный язык не был столь важным элементом групповой идентичности, поэтому никак не снижал самооценку малых народов. «Наконец,— пишет Порхомовский,— язык хауса пользуется высоким престижем в контексте мусульманского общества Западного Судана как язык настоящих мусульман, что существенно увеличивает его привлекательность в качестве языка широкой коммуникации».

В Средние века, как раз в ходе транссахарской торговли, рассказывает Юлия Суетина, хауса, как и многие другие языки Африки южнее Сахары, попал под влияние арабского, обогатившись названиями мер веса и длины, товаров, ввозимых с арабского Востока, а также многочисленными религиозными терминами, проникавшими в язык по мере распространения ислама. Даже в период британского владычества в хауса было мало английских заимствований, разве что titi (street, улица), rediyo (radio, радио), gwamna (governor, губернатор) и некоторые другие. Чиновники, организовавшие в регионе специальное бюро для переводов на хауса просветительской литературы и указов колониальной администрации, старались использовать не английские, а арабские термины, поскольку престиж арабского языка в глазах хауса был значительно выше.

Сегодня хауса — крупнейший язык Западной Африки. Только в Нигерии, по последним данным, это родной язык для 60 млн человек, еще примерно 8 млн носителей живут в Нигере и около полумиллиона — в Судане. В Камеруне, Бенине, Буркина-Фасо и Гане он широко распространен как второй язык, а всего, по оценкам, численность говорящих на хауса составляет более 70 млн человек.

Елена Туева