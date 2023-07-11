В Самаре автобусы пустили в объезд из-за дорожных работ на улице Льва Толстого

Дорожные работы по ул.Льва Толстого в Самаре стали причиной изменения схемы движения общественного транспорта. Они ведутся на участке от ул. Арцыбушевская до ул. Братьев Коростелевых. Об этом сообщает администрация.

В связи с дорожными работами автобусы маршрутов №5Д и 37 следуют по ул. Льва Толстого, ул. Буянова, ул. Красноармейская и ул.Ленинская и далее по маршруту в сторону пл. Революции. Кроме того, в направлении Железнодорожного вокзала рейсы едут по ул. Ленинская, ул. Красноармейская, ул. Арцыбушевская и далее по маршруту. Ранее в Самаре автобусы пустили в объезд из-за ремонта на ул. Алексея Толстого.

Георгий Портнов