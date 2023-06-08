В Самаре автобусы пустили в объезд из-за ремонта на улице Алексея Толстого

Ремонтные работы по ул. Алексея Толстого в Самаре стали причиной изменения схемы движения транспорта. Они ведутся на участке от ул. Комсомольской до ул. Пионерской. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Объезд автобусов маршрутов №№ 5Д, 11, 17, 24, 37, 47, 168, 172 осуществляется по улицам Алексея Толстого, Комсомольской, и Куйбышева в направлении остановки "Площадь Революции"»,— говорится в сообщении.

Кроме того, автобусы маршрута № 61 также следуют в объезд по ул. Куйбышева, Комсомольской, Алексея Толстого в оба направления. Ранее в Самаре ограничили движение грузовиков. Мера действует по 31 августа текущего года.

Георгий Портнов