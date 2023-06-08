В Самаре автобусы пустили в объезд из-за ремонта на улице Алексея Толстого

Ремонтные работы по ул. Алексея Толстого в Самаре стали причиной изменения схемы движения транспорта. Они ведутся на участке от ул. Комсомольской до ул. Пионерской. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Объезд автобусов маршрутов №№ 5Д, 11, 17, 24, 37, 47, 168, 172 осуществляется по улицам Алексея Толстого, Комсомольской, и Куйбышева в направлении остановки "Площадь Революции"»,— говорится в сообщении.
Кроме того, автобусы маршрута № 61 также следуют в объезд по ул. Куйбышева, Комсомольской, Алексея Толстого в оба направления. Ранее в Самаре ограничили движение грузовиков. Мера действует по 31 августа текущего года.