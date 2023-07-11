В Самарской области ожидаются град, ливень с грозой и сильный ветер

Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области во вторник днем. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Монахов, Коммерсантъ Фото: Артем Монахов, Коммерсантъ

«В ближайшие два-четыре часа 11.07.2023 местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений: гроза, сильный дождь, локально сильный ливень, крупный град, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, локально 22-27 м/с, с сохранением вечером и ночью 12.07.2023»,— говорится в сообщении.

Ранее в Самарской области ввели запрет на посещение лесов. Это связано с высокой пожарной опасностью в регионе (IV-V классы).

Георгий Портнов