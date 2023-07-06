В Самарской области ввели запрет на посещение лесов

Запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта введен в Самарской области в четверг. Он будет действовать до 13 июля включительно. Об этом сообщает региональное правительство.

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Запрет действует на территории всех лесничеств Самарской области. Он введен из-за высокой пожарной опасности в регионе (IV-V классы).

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима грозит гражданам наложением административного штрафа на сумму от десяти до 20 тыс. руб. должностным лицам – от 30 до 60 тыс. руб. Также в отношении предпринимателей, работающих без образования юридического лица, в этом случае могут быть применены санкции в размере от 60 до 80 тыс. руб. Юрлицам грозит штраф от 400 до 800 тыс. руб.

До этого в Самарской области уже вводился запрет на посещение лесов. Это произошло в конце апреля.

Георгий Портнов