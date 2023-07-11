Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гендиректора компании «Сибиряк» выпустили из СИЗО по делу о хищении 391 млн рублей

Центральный районный суд Красноярска изменил меру пресечения в отношении руководителя ООО «УСК "Сибиряк"» Владимира Егорова. Вместо ареста в СИЗО суд назначил ему домашний арест. На замену меры пресечения повлияли возмещение ущерба по уголовному делу в полном объеме, сотрудничество со следствием, а также возраст и состояние здоровья.

В прокуратуре региона сообщили, что Владимир Егоров в рамках сотрудничества со следствием дал показания о возможной причастности должностных лиц к незаконному предоставлению денежных средств на покупку у ООО «УСК "Сибиряк"» здания общеобразовательной школы в Иланском.

Против Владимира Егорова уголовное дело по факту хищения бюджетных средств было возбуждено в мае. По версии следствия, в 2020 году на основании заключенных с администрацией города Иланского договоров аренды земельных участков ООО «УСК "Сибиряк"» построило новую школу на 600 мест с условием дальнейшей передачи ее в муниципальную собственность. За строительство учебного заведения компании было выплачено из регионального бюджета около 1 млрд руб. В то же время, как считают правоохранители, по указанию Владимира Егорова в документы об оценке внесены недостоверные данные о стоимости, превышающие реальную цену на 391 млн руб.

Владимир Егоров был задержан в середине мая в красноярском аэропорту.

Лолита Белова, Новосибирск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...