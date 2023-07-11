Гендиректора компании «Сибиряк» выпустили из СИЗО по делу о хищении 391 млн рублей

Центральный районный суд Красноярска изменил меру пресечения в отношении руководителя ООО «УСК "Сибиряк"» Владимира Егорова. Вместо ареста в СИЗО суд назначил ему домашний арест. На замену меры пресечения повлияли возмещение ущерба по уголовному делу в полном объеме, сотрудничество со следствием, а также возраст и состояние здоровья.

В прокуратуре региона сообщили, что Владимир Егоров в рамках сотрудничества со следствием дал показания о возможной причастности должностных лиц к незаконному предоставлению денежных средств на покупку у ООО «УСК "Сибиряк"» здания общеобразовательной школы в Иланском.

Против Владимира Егорова уголовное дело по факту хищения бюджетных средств было возбуждено в мае. По версии следствия, в 2020 году на основании заключенных с администрацией города Иланского договоров аренды земельных участков ООО «УСК "Сибиряк"» построило новую школу на 600 мест с условием дальнейшей передачи ее в муниципальную собственность. За строительство учебного заведения компании было выплачено из регионального бюджета около 1 млрд руб. В то же время, как считают правоохранители, по указанию Владимира Егорова в документы об оценке внесены недостоверные данные о стоимости, превышающие реальную цену на 391 млн руб.

Владимир Егоров был задержан в середине мая в красноярском аэропорту.

Лолита Белова, Новосибирск