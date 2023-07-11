Ярославский перевозчик нанял рекламное агентство для сопровождения бренда

ООО «Транспорт Ярославии» заключило договор на оказание услуг по информационно-справочному сопровождению бренда на сумму 4,8 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый автобус в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Новый автобус в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Договор на сопровождение бренда заключен С ООО «Мост», зарегистрированном в Москве. Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО оказывает услуги как рекламное агентство. Договор подписан с единственным поставщиком, иных претендентов сопровождать бренд «Транспорт Ярославии» и оказывать услуги по информированию о деятельности перевозчика не нашлось.

ООО «Транспорт Ярославии» начал работать в автобусных маршрутах Ярославля с апреля 2023 года, компания заключила 9 государственных контрактов на общую сумму 20,5 млрд руб. Согласно картотеке Ъ, учредителями перевозчика являются АО «Ярославское АТП» (принадлежит ярославскому правительству) и ООО «Контроль-Сервис» (аффилировано с ООО «Группа Мовиста»).

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в конце июня губернатор Михаил Евраев потребовал от двух перевозчиков, в том числе от «Транспорта Ярославии», увеличить штат водителей и количество автобусов на линии. На 11 июля пресс-служба перевозчика так и не смогла ответить на запрос «Ъ-Ярославль» и проинформировать, сколько водителей дополнительно набрано.

Андрей Иванов