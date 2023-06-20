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Губернатор потребовал увеличить штат водителей автотранспортных предприятий Ярославля

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев дал задание увеличить штат водителей автотранспортных предприятий Ярославля к началу следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

Автобусы в Ярославле

Автобусы в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Автобусы в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Задачу доукомплектовать штат Михаил Евраев на оперативном совещании поставил перед первым заместителем председателя правительства Максимом Авдеевым. Как отметил глава региона, бесперебойная работа общественного транспорта в Ярославле должна быть обеспечена.

«Нехватка водителей в автотранспортной отрасли является проблемой, которая сегодня оказывает серьезное влияние на выход автобусов на маршруты. Знаю, пути решения есть, и к началу следующей недели жду стабилизации ситуации, а в начале июля – полный выпуск»,— отметил Михаил Евраев.

По информации департамента транспорта Ярославской области, самые низкие показатели по выпуску автобусов у ООО «Первая пассажирская компания» и у ООО «Транспорт Ярославии». На маршрутах этих перевозчиков по данным дептранса количество автобусов зачастую не превышает 80% от плана. Причина —нехватка водителей.

«Автотранспортным предприятиям на сегодняшний день уже удалось увеличить выпуск подвижного состава на линию – динамика по сравнению с тремя неделями ранее есть. В настоящий момент осуществляется доукомплектование водительского штата. В частности, в ближайшую неделю у ООО "Первая пассажирская компания" должны приступить к работе более 20 новых сотрудников»,— рассказал первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

В ходе совещания у губернатора отмечалось, что водителям обещают заработную плату от 60 тыс. руб., а иногородним обеспечивают проживание в хостелах и общежитиях. По словам Максима Авдеева, сейчас решаются две задачи: первая и срочная – выйти на стопроцентный выпуск автобусов, вторая — обеспечить водительский резерв. Потому отдельная тема — обучение новых водителей. В рамках реализации ярославским правительством федерального проекта «Содействие занятости» на территории региона организовано бесплатное обучение водителей категории «D». Департаментом транспорта региона ведется сбор заявок от кандидатов.

Андрей Иванов

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