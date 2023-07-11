Посол Антонов сообщил о подготовке общества в США к антироссийским решениям саммита НАТО

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Вашингтон готовит американское общество к «антироссийским решениям», которые будут приняты на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. По его словам, в Соединенных Штатах уже развернута целая «пропагандистская кампания».

«Накануне саммита НАТО атмосфера в информполе США максимально накалилась. Делается всё, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе»,— сообщил господин Антонов (цитата по Telegram-каналу российского посольства в Вашингтоне).

По его мнению, перспективы российско-американских отношений являются крайне негативными. Анатолий Антонов рассказал, что противостояние между РФ и НАТО «скатывается к самому неблагоприятному исходу» из-за политики руководства Соединенных Штатов. Российский посол в США считает, что американские власти проводят целенаправленную антироссийскую политику и даже не скрывают этого.

Саммит НАТО состоится 11–12 июля в Вильнюсе. Украина надеется получить по его итогам приглашение вступить в Североатлантический альянс, хоть и признает, что не сможет стать его членом до завершения конфликта с Россией. Страны Запада в преддверии саммита занимались разработкой модели гарантий безопасности для Украины.

Александр Кислов