Банк «Центр-инвест» увеличил максимальную сумму кредита по «Сельской ипотеке»

10 июля банк «Центр-инвест» начал прием заявок по «Сельской ипотеке» в сумме до 6 млн рублей на одного человека. Ранее максимальный размер кредита составлял 3 млн рублей. Таким образом, два заемщика могут взять кредит до 12 млн рублей на приобретение или строительство одного объекта недвижимости.

Программа «Сельская ипотека» действует на покупку или строительство жилья на сельских территориях и агломерациях по ставке 2,75% годовых. Кредит можно взять на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 10%.

Банк «Центр-инвест» одним из первых в стране приступил к реализации программы «Сельская ипотека», инициированной Министерством сельского хозяйства. В 2022 году общий объем выданных банком кредитных средств по программе составил более 1,3 млрд рублей.

Заявки на «Сельскую ипотеку» принимаются на сайте банка.

*Обеспечение: залог приобретаемой недвижимости, поручительство супруги(-га), при необходимости — поручительство иных физических или юридических лиц *Страхование: не обязательно *В рамках Сельской ипотеки существует возможность оформить два кредита на разных заемщиков на сумму не более 6,0 млн каждый на приобретение одного объекта недвижимости. Это позволит увеличить сумму кредита и приобрести объект большей стоимостью

ПАО КБ «Центр-инвест»