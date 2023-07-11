Страховые взносы для ИП в присоединенных регионах будут втрое ниже общероссийских

Правительство снизит страховые взносы для индивидуальных предпринимателей в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта с изменениями в Налоговый кодекс, сообщает Forbes.

Поправки предполагают, что для ИП в присоединенных регионах установят фиксированные страховые взносы: 14 400 руб. в 2023 году, 25 200 руб. в 2024-м, 36 000 руб. в 2025 году. Они достигнут общероссийского уровня с 2026 года.

Страховые взносы ИП состоят из двух частей: фиксированной (устанавливается законом каждый год) и дополнительной — 1% от доходов свыше 300 тыс. руб. Фиксированную часть нужно платить, даже если ИП не действует и не получает доходов.

В Минэкономики подтвердили Forbes, что законопроект предлагает пониженные страховые взносы на обязательное медицинское и пенсионное страхование для ИП в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. «Законопроект касается только страховых взносов, уплачиваемых ИП за самих себя»,— добавили в пресс-службе.

Со дня присоединения четырех регионов к России 30 сентября до конца 2022 года на их территории действовал переходный налоговый режим. С 2023 года все федеральные налоги начали взимать в полном объеме. Жители этих регионов со статусом ИП на день присоединения к России должны были перерегистрироваться в налоговых органах РФ до 30 июня.

О соцвыплатах в присоединенных регионах — в материале «Ъ» «Трансферт в новых границах».

Лаура Кеффер