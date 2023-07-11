Новый министр цифрового развития и связи назначен в Омской области

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал документы о назначении на должность министра цифрового развития и связи региона Дениса Цуканова. По словам Виталия Хоценко, с Денисом Цукановым он ранее работал в Донбассе и в Минпромторге России.

«С учетом важности отрасли министр будет также наделен статусом заместителя председателя правительства для выполнения задач и национальных целей цифровой трансформации», - написал врио главы региона в Telegram-канале.

Денис Цуканов был назначен в правительство ДНР в ноябре 2022 года. В конце марта 2023-го свой пост покинул председатель правительства республики Виталий Хоценко, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Омской области после отставки Александра Буркова.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», Виталий Хоценко освободил от должности бывшего министра цифрового развития и связи региона Андрея Ключенко 10 июля. Причиной для принятия решения, по его словам, стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

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Лолита Белова