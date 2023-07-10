В отставку отправлен глава минцифры Омской области

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко освободил от должности министра цифрового развития и связи региона Андрея Ключенко.

«Причин много: ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и поручений, множественные вопросы со стороны правоохранительных органов, игнорирование запросов жителей. Такие люди нам в команде не нужны», - написал Виталий Хоценко в Telegram-канале.

Андрей Ключенко возглавил министерство цифрового развития и связи Омской области в октябре прошлого года по решению Александра Буркова, тогда занимавшего пост губернатора.

Летом 2021 года он был назначен первым заместителем министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития.

Ранее СМИ Омской области сообщали, что в мае 2023 года было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области и ПАО «Ростелеком» по факту халатности при заключении и исполнении государственного контракта, подписанного сторонами в сентябре 2021 года. В конце июня в министерстве цифрового развития и связи Омской области состоялись обыски.

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Лолита Белова