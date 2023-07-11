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Коммерсантъ FM
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В Челябинской области нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

В городе Сим Челябинской области нашли труп 11-летней девочки, пропавшей вечером 9 июля, сообщает следственное управление СКР по региону. В ведомстве заявили, что школьница была убита, предполагаемый подозреваемый в совершении преступления уже задержан.

«По данным следствия, в вечернее время 9 июля в городе Сим подозреваемый нанес ножевые ранения девочке, после чего сокрыл тело в лесном массиве. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ»,— сообщается в Telegram-канале силового ведомства.

Школьница пропала без вести два дня назад, она возвращалась домой вечером после прогулки в парке. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в силовых структурах, в убийстве ребенка подозревается отец одной из подруг школьницы. Издание отмечает, что предварительные данные следствия указывают на то, что мужчина убил, потом закопал девочку, а после выбросил ее рюкзак в реку. Причины совершения преступления сейчас выясняются. По данным 74.ru, девочка воспитывалась в благополучной семье и ранее никуда из дома надолго не уходила.

Александр Кислов

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