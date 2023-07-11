«Рано хоронить зерновую сделку»

В Кремле дали дополнительные разъяснения по поводу возвращения из Турции на Украину командиров полка «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил не драматизировать ситуацию. По его словам, контакты с Анкарой продолжаются, а это значит, что любая проблема может найти нужное решение. Между тем, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган повторил, что ожидает приезда Владимира Путина в августе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что инцидент исчерпан, но осадок остался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Реджеп Тайип Эрдоган, конечно, неидеален, но, с другой стороны, а кто сейчас идеален? Ну уж какой есть. Однако, в отличие от целого ряда стран так называемого коллективного Запада, Анкара сохраняет с нами диалог и, более того, поддерживает его на высоком и высшем уровне. Да, вопросы возникают, но мы их решаем в оперативном порядке путем переговоров. Это уже второй по счету уточняющий комментарий Кремля относительно действий турецкого президента.

Ранее на Украину вернулись командиры запрещенного в России экстремистского батальона, хотя вроде бы не должны были. В Москве не совсем оказались готовы к такому повороту событий и назвали все это нарушением договоренностей. Однако позже состоялся телефонный разговор руководителей МИД двух стран. В общем и целом подробностей немного, но, судя по всему, градус напряженности удалось снизить. Так что ничего страшного не произошло.

Как можно понять из сказанного выше, не время сейчас партнерами разбрасываться, не так много их у нас осталось, тем более они как бы не со зла — позвонили, объяснились.

Нет повода обижаться, идем дальше, продолжаем конструктивный диалог, да и все намеченные проекты остаются в силе, в том числе важный для всех газовый хаб. Хотя в последнее время о нем как-то ничего особо не слышно.

А господин Эрдоган тем временем повторил, что ждет Владимира Путина в августе, обсуждать президенты будут острые темы: Украину и зерновую сделку. Разговор, судя по всему, предстоит непростой. Москва, в свою очередь, опять ничего определенного по этому поводу не сказала. В целом это напоминает некую импровизацию со стороны Анкары, что может также показаться странным.

Как бы то ни было, пока суть да дело, турецкий лидер отправился в Вильнюс на саммит НАТО. От него зависит судьба заявки Швеции на вступление в альянс. Это событие украсит мероприятие, президент это понимает и явно рассчитывает получить от всего этого дополнительные дивиденды. Хотя так кажется, что рано или поздно Швеция в НАТО все равно вступит. Даже если это не случится сейчас, западный мир все равно не даст ее в обиду.

Впрочем, возвращаемся в Россию. Создается такое впечатление, что нашим гражданам можно не опасаться — курорты республики для них не закрываются, по крайней мере, в этом сезоне уж точно. И помидоры турецкие продолжат поступать на отечественные прилавки.

Интересна судьба зерновой сделки — здесь также что-то подсказывает, что хоронить ее все-таки рано. Нельзя же отказать бедным странам и партнеру Эрдогану. А он явно претендует на лидерство, на реванш, если хотите, и Запад от него в какой-то мере зависит, да и Российская Федерация, скажем так, заинтересована в продолжении партнерства и дальнейшего диалога. Поэтому можно дать себя уговорить — пусть зерновая сделка живет.

А что касается российских интересов, наверное, президент Турции о них позаботится, даст гарантии, так что внакладе никто не останется. Мы же имеем дело с региональным лидером, не иначе. Вот так тихо, незаметно происходят перемены в мировой политике.

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