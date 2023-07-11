Дом Липгарта на Австрийской площади включили в реестр памятников

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга включил в реестр объектов культурного наследия регионального значения доходный дом академика живописи Эрнеста Липгарта на Австрийской площади. Здание находится по адресу: Каменноостровский проспект, д. 16, лит. А, Б.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП

Как пояснили в КГИОП, «объект сохранил историческую конфигурацию, габариты и конструктивную систему, объемно-пространственное и объемно-планировочное решения».

Здание было построено в 1906 году по проекту архитектора Василия Шауба. Лицевые фасады дома с флигелем выполнены в стиле поздней эклектики с элементами модерна и украшены обильным лепным и штукатурным декором. Ризалит дома украшен полуциркульной башней с куполом и шпилем, декорированными оконными проемами и лепными барочными композициями. В интерьере сохранилась комплексная историческая отделка парадных лестниц.

С 1973 года в здании работало ателье бытового обслуживания производственного объединения «Невские зори». Также там можно было починить сложную бытовую технику в «Соколе» и купить молоко, сыры, колбасы в магазине «Ленмолоко».

В доме Липгарта жил знаменитый писатель Леонид Андреев. Сейчас здание является многоквартирным домом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, памятником архитектуры регионального значения в Петербурге также признали здание кинотеатра «Гигант» на Кондратьевском проспекте.

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