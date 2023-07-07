Здание кинотеатра «Гигант» на Кондратьевском признали региональным памятников

Распоряжением председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в Петербурге объектом культурного наследия регионального значения признано здание кинотеатра «Гигант» на Кондратьевском проспекте, д. 44, лит. А.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП

Как рассказали в КГИОП, появление в Ленинграде в первой половине XX века этого монументального общественного сооружения являлось событием большого общественно-архитектурного значения. Кинотеатр «Гигант» со зрительным залом на 1400 мест, возведенный на территории бывшей рабочей окраины на Выборгской стороне, стал в то время самым большим и благоустроенным в городе. Строительство здания велось с 1933 по 1936 годы.

Во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда здание кинотеатра не пострадало. После войны оно использовалось по своему основному назначению — там шли киносеансы. В 1975 году в здании кинотеатра произошел пожар.

В настоящий момент на объекте сохранились исторические интерьеры, отделка лестниц. В зрительном зале частично оказался нетронутым кессонированный потолок с профилированными штукатурными филенками и профилированный карниз по периметру зала.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Петроградской стороне в Петербурге памятником регионального значения также признали бывший доходный дом Александра Дальберга и Иоганны Кохендерфер.

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