Обвиняемого в хищении 391 млн рублей гендиректора красноярской компании «Сибиряк» выпустили из СИЗО

Центральный районный суд Красноярска изменил меру пресечения руководителю ООО УСК «Сибиряк» Владимиру Егорову с содержания под стражей на запрет определенных действий, сообщает региональная прокуратура. Владимир Егоров обвиняется в мошенничестве при строительстве школы, ущерб бюджету края оценивается в 391 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что решение принято с учетом возмещения ущерба по уголовному делу в полном объеме, сотрудничества со следствием, а также возраста и состояния здоровья.

«В рамках сотрудничества со следствием он дал показания. На основании полученных сведений прокуратура края направила в следственный орган материалы для проверки причастности должностных лиц к незаконному предоставлению денежных средств на покупку у ООО УСК «Сибиряк» здания общеобразовательной школы в Иланском», - сообщает прокуратура Красноярского края.

Владимир Егоров был задержан в середине мая в красноярском аэропорту. Он был арестован по решению суда на два месяца. Также в рамках расследования дела о мошенничестве в мае была арестована дочь Владимира Егорова Александра Савельева, занимавшая пост главного бухгалтера в УСК «Сибиряк». Сын Владимира Егорова Константин был задержан в 2021 году в Геленджике. Сообщалось, что Константин Егоров стал фигурантом дела о мошенничестве при строительстве и поставках медоборудования в ходе реконструкции Красноярской краевой клинической больницы.

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Лолита Белова