В Самарской области зафиксирована рекордная жара выше +40°С

В понедельник, 10 июля, на восьми метеостанциях Самарской области установлены температурные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В поселке Авангард Нефтегорского района воздух прогрелся до +40,3°С. Это на 2,3°С нвыше предыдущего температурного максимума для этого дня, зарегистрированного в 1984 оду. В Большой Глушице зафиксирована температура +39,7°С, на 2,3°С перекрыв рекорд трехлетней давности.

Температурные рекорды для этого дня также были зафиксированы в Самаре, Клявлино, Безенчуке, Кинель-Черкассах, Челно-Вершинах и на метеостанции АГЛОС в Волжском районе.

Ранее сообщалось о рекордной жаре в Оренбургской области.

Андрей Сазонов