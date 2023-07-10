В Оренбуржье зафиксирована рекордная жара выше +40°С

В Оренбургской области зафиксирована рекордно жаркая погода. В Оренбурге, Орске и ряде других населенных пунктов региона температура воздуха 10 июля превысила +40°С.

В воскресенье, 9 июля, в Оренбурге также был перекрыт абсолютный максимум температуры для этого дня. По данным Гидрометцентра России, столбик термометра поднялся до +39,2°С, что на 0,2°С выше предыдущего рекорда 39-летней давности.

До 14 июля в Оренбуржье действует пятый класс пожарной опасности.

Ранее сообщалось о температурных рекордах в соседней Самарской области.

Андрей Сазонов