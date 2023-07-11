В подтопленном поселке Сириуса почти полностью откачали воду

Территорию поселка Мирный на федеральной территории Сириус практически полностью освободили от воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Работы по откачке воды с домов и придомовых территорий продолжались в том числе ночью. Сейчас в Мирном подтопленным остается только один дом.

«На территории Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Спасатели совместно с другими экстренными службами продолжат оказывать всю необходимую помощь людям до полной стабилизации обстановки»,— отметили ГУ МЧС по региону.

С 9 на 10 июля по Хостинскому и Адлерскому районам Сочи ударила стихия. Она повредила дома и машины. В Сириусе подтопленными оказались около 150 придомовых территорий. В пункты временного размещения эвакуировали 230 человек.

Татьяна Ручкина

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