Туристы из Новосибирска пропали во время сплава в Бурятии

В Бурятии сотрудниками регионального МЧС ведутся поиски группы туристов, которые накануне пропали в Кабанском районе при сплаве по реке Снежная. По предварительным данным среди пропавших есть жители Новосибирской области.

Предварительно установлено, что восемь человек отправились в сплав по реке Снежная на четырех катамаранах днем 6 июля. Позже транспорт перевернулся, троим туристам удалось самостоятельно спастись. Судьба остальных людей пока неизвестна.

На место выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Из Иркутска в Кабанский район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда на борту.

Отмечается, что сплавщики были экипированы в соответствии с требованиями безопасности и находились в спасательных жилетах.

Река Снежная берет свое начало на северных склонах хребта Хамар-Дабан и бурным потоком впадает в Байкал, говорится на сайте визит-центра «Байкал заповедный». Река популярна среди водных туристов. При среднем уровне воды сложность препятствий на реке не превышает четвертую категорию сложности. Отмечается, даже в самое жаркое время Снежная редко прогревается до температуры, комфортной для купания.

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Лолита Белова