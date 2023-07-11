В Ростове стартовал проект по модернизации трамвая

В Ростове-на-Дону подрядчик приступил к первому этапу реализации проекта модернизации трамвая, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Вопросы по реализации проекта глава региона обсудил с представителями министерства транспорта, администрации города и подрядчиком.

«Проект очень важный, он поможет качественно изменить транспортное обслуживание жителей и гостей донской столицы. Благодарен правительству РФ за то, что поддержало нас, предоставив капитальный грант»,— написал Василий Голубев.

Как сообщалось ранее, в рамках проекта по обновлению системы электротранспорта Ростова до конца 2028 года компания «Синара» построит 119 км новых путей, два депо, реконструирует и возведет с нуля 21 тяговую подстанцию, закупит 76 трехсекционных трамваев и обновит 30 односекционных вагонов. Стоимость реализации проекта составит 61 млрд руб.

Анастасия Назарова