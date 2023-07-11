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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР предложил ввести «Отцовскую карту» на примере «Пушкинской»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову предложение создать «Отцовскую карту». По его мнению, ввести ее можно по аналогии с «Пушкинской картой», чтобы деньги нельзя было снять на личные нужды. Господин Чернышов предлагает выделять 2 тыс. руб. в месяц на ребенка.

«Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей»,— сказал господин Чернышов «РИА Новости». По его мнению, 2 тыс. руб. хватит на то, чтобы отец побывал с ребенком в кино, зоосаде, парке или детском кафе. В это время «мамы получат такую нужную им возможность отдохнуть», уделить время себе и «перезагрузиться».

Депутат считает приниженной роль отцов в России. В стране, по его мнению, есть стереотип, что воспитанием должна заниматься мать. «Пренебрежение к папам наблюдается в совершенно разных ситуациях. Меня как отца двоих детей такое положение дел не устраивает»,— добавил господин Чернышов.

Проект «Пушкинская карта» реализуется Минкультуры, Минцифры и Почта-банком. Он запущен по инициативе президента 31 августа 2021 года, чтобы привлечь подростков и молодых людей к культурной жизни России. На каждой карте лежит 5 тыс. руб., которые они могут потратить в течение года на музеи, филармонии, концертные залы, театры и кинотеатры. Баланс карты пополняется с 1 января каждого года или после первого выпуска.

Леонид Уварчев

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