В зарегистрированной в Воронеже лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» сменился гендиректор

Сменилось руководство зарегистрированной в Воронеже и являющейся местным налоговым резидентом лизинговой компании Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) АО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), занимающейся восстановлением и поставками самолетов Ту-204/214 и «Ил». Об этом сообщает «Ъ». Место Сергея Туркина займет Михаил Подхватилин, гендиректор компании «ВСП-Лизинг», бенефициаром которой является член совета директоров ОАК и Red Wings (принадлежит ИФК) Борис Алешин.

По данным «Ъ», на минувшей неделе господин Туркин покинул пост гендиректора ИФК, который занимал с 2019 года. Его место займет гендиректор «ВСП-Лизинга» Михаил Подхватилин. «ВСП-Лизинг», по данным СПАРК, принадлежит советнику гендиректора ОАК по науке и члену совета директоров Red Wings Борису Алешину.

Господин Туркин подтвердил «Ъ» информацию о своем уходе, но от подробностей воздержался.

В ОАК подтвердили назначение господина Подхватилина, отметив его 15-летний опыт работы в сфере «авиационного лизинга, в том числе на руководящих постах в ГТЛК и во главе ряда лизинговых компаний». В ОАК добавили, что перед новым руководителем встанут «задачи по повышению эффективности работы ИФК, улучшению взаимодействия с поставщиками и эксплуатантами пассажирских и грузовых самолетов российского производства, наращиванию лизингового портфеля отечественных воздушных судов».

Подробнее о причинах кадровых изменений — в материале «Ъ»

Сергей Калашников

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