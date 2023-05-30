В Воронежской области построят четыре электроподстанции для присоединения крупных потребителей

В энергосистеме Воронежской области для присоединения крупных потребителей электроэнергии планируется построить четыре подстанции 110 кВ и шесть линий электропередачи. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в региональном филиале АО «Системный оператор ЕЭС» со ссылкой на утвержденную Минэнерго схему и программу развития электроэнергетических систем России (СиПР) на 2023–2028 годы.

По прогнозу филиала, к 2028 году потребление электроэнергии в воронежской энергосистеме будет расти ежегодно в среднем на 1,12% до 13,6 млрд кВт·ч, а максимум потребления электрической мощности — на 0,9% до 2,13 ГВт.

В 2022 году эти значения составили 12,5 млрд кВт·ч и 1,93 ГВт.

Предполагается строительство подстанций:

в интересах ООО «ТК Воронежский» (100 МВт) — с линией электропередач 110 кВ Бобров – «ТК Воронежский» протяженностью 2,8 км;

для теплиц ООО «Отечество» (75 МВт) — с линией 110 кВ Латная – «Отечество» (500 м);

для воронежского аэропорта (ООО УК «Авиасервис», 5 МВт), ООО «Долина семян» (2,5 МВт), ООО «Вит-Строй» (7 МВт) — с «отпайками» от двух высоковольтных линий до подстанции «Задонская» общей протяженностью 14,2 км;

для техприсоединения резидентов ОЭЗ «Центр» (63 МВт) — с линиями протяженностью 3,2 и 1,8 км.

Напомним, новая модель планирования перспективного развития электроэнергетики введена в России с 1 января 2023 года. Системный оператор отвечает за разработку Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на шесть лет. Генеральную схему планируется разработать до 1 декабря 2024 года; Схема и программа будет утверждаться ежегодно в срок до 1 декабря.

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте