Мэр Воронежа Кстенин раскритиковал подчиненных за ход подготовки города к зиме

Главу администрации Воронежа Вадима Кстенина не устроил доклад подчиненных о подготовке города к зиме. Подвергнув его критике, мэр дал две недели на сбор и систематизацию актуальной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Пауков Фото: Никита Пауков

«Две недели, чтобы сделать доклад более информативным, с конкретными мерами, которые зависит от управления ЖКХ, от администрации города в целом, от прокуратуры, от жилищной инспекции и от многих других. Что необходимо сделать, чтобы добиться качественной и своевременной подготовки к отопительному периоду, в том числе в зоне ответственности ГК “ПИК-Комфорт’’»,– заявил в ходе планерки 10 июля господин Кстенин.

Также в ходе мероприятия обсуждалась ликвидация последствий ливней, которые пришлись на выходные дни. Руководитель городского управления дорожного хозяйства Олег Котов доложил, что «на абсолютном большинстве улиц вода ушла в ливнеприемники спустя непродолжительное время после завершения ливня, так как комбинатами благоустройства были проведены все необходимые меры по очистке решеток колодцев, а сами сети обслужены и прочищены». Однако на ряд участков пришлось выводить спецтехнику. «Управами районов совместно с городской дорожной службой проводилась ликвидация локальных подтоплений после дождя. Были задействованы четыре илососные машины и мотопомпы»,– пояснил господин Котов.

Он также рассказал о промежуточных результатах работ на Северном мосту города. За выходные на перекрытой ранее части объекта полностью завершили фрезерование, а утром понедельника там велось устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия – его готовность составляет уже около 40%. В ближайшее время параллельно начнется укладка верхнего слоя покрытия, на которое в дальнейшем будет наноситься разметка.

Елизавета Цветкова