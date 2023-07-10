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Коммерсантъ FM
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Четвертый круг Wimbledon

Мужчины. Даниил Медведев (Россия, 3)—Иржи Легечка (Чехия) 6:4, 6:2, отказ. Новак Джокович (Сербия, 2)—Хуберт Хуркач (Польша, 17) 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4. Кристофер Юбэнкс (США)—Стефанос Циципас (Греция, 5) 3:6, 7:6 (7:4), 3:6, 6:4, 6:4.

1/4 финала. 11.07: Андрей Рублев (Россия, 7)—Джокович, Янник Синнер (Италия, 8)—Роман Сафиуллин (Россия). 12.07: Медведев—Юбэнкс, победитель матча Григор Димитров (Болгария, 21)—Хольгер Руне (Дания, 6), победитель матча Карлос Алькарас (Испания, 1)—Маттео Берреттини (Италия).

Женщины. Мэдисон Кис (США, 25)—Мирра Андреева (Россия) 3:6, 7:6 (7:4), 6:2. Елена Рыбакина (Казахстан, 3)—Беатрис Аддад Майя (Бразилия, 13) 4:1, отказ. Арина Соболенко (Белоруссия, 2)—Екатерина Александрова (Россия, 21) 6:4, 6:0. Унс Джабир (Тунис, 6)—Петра Квитова (Чехия, 9) 6:0. 6:3.

1/4 финала. 11.07: Ига Швёнтек (Польша, 1)—Элина Свитолина (Украина), Джессика Пегула (США, 4)—Маркета Вондроушова (Чехия). 12.07: Кис—Соболенко, Джабир—Рыбакина.

  • Газета «Коммерсантъ» №123 от 11.07.2023, стр. 12

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