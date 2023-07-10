Хесус Медина перешел из ЦСКА в «Спартак»

Полузащитник сборной Парагвая по футболу Хесус Медина подписал контракт с московским «Спартаком» до 30 июня 2026 года, сообщила пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хесус Медина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Хесус Медина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы рассчитываем, что он без раскачки усилит нашу команду. В первую очередь мы видим в нем атакующего центрального полузащитника. У нас мало "левоногих" игроков, поэтому нам важно было найти именно такого исполнителя»,— приводит пресс-служба слова спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта.

26-летний Хесус Медина в последние полтора года играл в ЦСКА. В составе клуба он выиграл Кубок России по футболу в 2022 году. Ранее он играл за парагвайский клуб «Либертад» и американский «Нью-Йорк Сити».

7 июля «Чемпионат.com» со ссылкой на источник сообщал, что Медина попросил руководство ЦСКА отпустить его в «Спартак». По данным «Спорт-Экспресс», стоимость трансфера составила €7,5 млн.

Олеся Павленко