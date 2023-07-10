«Росводоканал Краснодар» опубликовал новый список должников

В рамках реализации информационного проекта по ведению рейтинга добросовестных абонентов и выявлению злостных неплательщиков, «Росводоканал Краснодар» опубликовал очередной список должников за услуги водоснабжения и водоотведения среди юридических лиц

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

Более 800 млн рублей составляет долг населения перед «Росводоканал Краснодар» на начало июня 2023 года. Большая часть суммы - 625,7 млн, - долги управляющих компаний и ТСЖ за услуги водоснабжения и водоотведения. Еще 176,6 млн рублей – задолженность горожан.

В отношении организаций, которые не оплачивают потребленные услуги и накапливают задолженность, «Росводоканал Краснодар» планомерно ведет претензионно-исковую работу. С начала этого года абонентам - юридическим лицам специалисты компании направили 4 799 претензии. Для принудительного взыскания долгов через суд подготовлено и передано в юридическую службу 195 комплектов документов на сумму свыше 49 млн рублей.

«Мы всегда открыты для наших абонентов и идем навстречу тем, кто в силу разных причин не может оплатить услуги. Для удобства жителей города постоянно внедряем и запускаем новые сервисы, в том числе онлайн-оплаты банковскими картами. Компания расширяет возможности по передаче показаний приборов учета и оплате счетов. На сайте предприятия работает «Личный кабинет», где можно передать сведения о потреблённых ресурсах, оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, узнать задолженность и избежать начисления пени», - обратился к абонентам коммерческий директор «Росводоканал Краснодар» Павел Широков.

Сейчас потребители «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») могут оплатить услуги и передать показания приборов учета в день оплаты через личный кабинет юридических и физических лиц на официальном сайте, в мобильном приложении «РВК.Услуги» или лично в кассах по адресам: г. Краснодар, ул. Каляева, д. 198; пос. Пашковский, ул. Кирова, д. 183/3.

Кроме этого коммунальные платежи принимают в офисах ООО «Кубань Кредит», отделениях банков и Почты России. Оплатить счета можно также через мобильные банки (ПАО «Сбербанк Онлайн», АО «Альфа-Банк», ПАО «ВТБ» и др.), платежную систему www.А3.ru или с помощью сервиса «Квартплата.онлайн».

Список управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, имеющих долги перед Водоканалом по состоянию на 01.07.2023 г:

НАДЁЖНАЯ, Гарант-Оптимум, Теплоэнергетик, ТЭК, ООО УК ПАТРИОТ, РемСтройСервис, УКЭСК-ЮГ, Компания управляющая Западная, Сердце Города, ТСН Дом, ЖИЛСЕРВИС ПОЧТОВЫЙ, Компания Управляющая ВИКТОРИ, ЖК Возрождение, Наш родной квартал, ТСЖ Весна, ООО УК "ЮЖНЫЙ МИР", Иван Калита УК, Краснодарпроектстрой, Радуга УК, Компания управляющая Уют-Сервис, Ласточка, РУСЬ-ЮГ, Жилсервис Юг, Компания управляющая Кубань, КРАСНОДАР РЦ 23 –УК, Репино, Этажи, ООО "РЕШЕНИЕ", ТСЖ Теплый дом, ПРОФИМАСТЕР, ТСЖ Центр, Дом уютный УК, ПОКРОВ УК, Кубань-Сервис, УК Калинино, Компания региональная жилищная, ЮгИнСервис, Омега, М-Плюс, ИВИСТ, Город Западный, ТРИО, КОМФОРТСЕРВИС ЛЮКС, ТСЖ Симф-26, Армада, Комфортсервис, ПАРУС, ТСЖ Монтажники, Алмакс УК, ЯНТАРНАЯ, Дома Кубани, Управляющая Компания Изумрудный город, ЭНКА, ЗАПОЛЯРЬЕ, Дом Новый Краснодар УК, Контур, ООО УК "СИТИ-ГРУПП", ТСЖ Согласие, ТСЖ Гидрострой, ТСЖ РЕПИНО , УК Гармония, Карасун плюс УК, Триумф, Новая УК, Жилсервис ВК, ГОРОДСКОЙ КОМФОРТ ООО УК, ТСЖ Покровчане, ЭкоЖилСервис, Город УК, ТСН "На Селезнёва", ЮниДом, ОСНОВА, Прометей, ТСЖ Лукьяненко,32, ЭксОр, ТСЖ Единство, МАЛАХИТ, ТСЖ Гарнизон, ТСН (ТСЖ ) Дом у озера 1, ТСЖ Вест, АТОН, ООО УК НОВЫЕ РЕШЕНИЯ, ТСЖ Яцкова 12, Немецкая деревня, ТСЖ 40 лет Победы 56, ТСЖ Тургенева 130, Парусная 20/1, Наш Феникс, Дом-Сервис, ООО ДОМСЕРВИС ЮГ, УК УМНЫЙ ДОМ ООО, СЕРВИС НУЖНЫЙ, Партнер, ТСЖ Чистяковская роща, Эталон Люкс, ЖСК-139, Домоуправление-21 Краснодарское, ТСЖ Первомайское, ТСЖ 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ 56, ЖСК-66, ЖСК-57, Возрождение УК ООО, ТСЖ ФИШТ, ТСЖ Прокофьева-3, Компания московская строительная, ТСЖ Наш Дом, ТСЖ Единство, ТСЖ Мегион, ТСЖ Рождественский, ТСЖ Уют-2, ТСН Новые Черемушки, ТСЖ Репино 1/2 литер 3, ТСЖ Наш дом на Красных Партизан, ТСЖ Краснодарское, ТСЖ Красных Партизан 105, ТСЖ ИСТОК, ТСЖ Лукьяненко, 26/1, ТСЖ Бургасская-56, ЖСК-177, Доверие УК, ТСЖ Покров, ТСЖ Пересвет-Западный, Жилкомфортсервис, ТСЖ Уют-2009, ЗАМОК, ТСЖ Маяк, ООО ОНИКС, ТСЖ 70, ТСЖ Дом на Ким 155, АУРУМ, ТСЖ Гидростроитель-1, ЛИДЕР-ДОМ, ТСЖ Алтайская 4/2, Стандарт Высокий, ЖСК-69, ТСЖ Наш дом, Фестивальный дворик, Город единый, ЖСК-226, ЖСК-51, Надежда-167, ТСЖ-81, ТСЖ Алтайская 4/1, Компания управляющая Юг, Габион, ТСН Яцкова, 14, Дом наш, ЖСК-148, МЕГА-МАГНИТ, ТСЖ Академическая-70, ТСЖ "2022", ООО УК "Амарисса", ТСН Калининский 40, Прикубанская, ТСЖ Солнечный берег 14, Благовест, ТСЖ Юбилейное, ТСЖ Золотая рыбка, ТСЖ 14, ЖСК-84, ТСЖ Мечта-2007, ТСЖ Лукьяненко, 28, ТСЖ Лотос-37, Лорд Сервис, ЖСК-82, УК Янтарь, ТСЖ ЛИДЕР, ТСЖ Восход, ТСЖ Связист, Ленина-44 ТСЖ, ТСЖ на Хаджинова, Оскар УК ООО, ТСЖ Онежское, ТСЖ 118, ТСН Циолковский, ЖСК-38, ТСЖ Красных Партизан, 107, Дарстрой-Запад, ООО УК "ДомУютСервис", Куб-Комфорт, ТСЖ Легенда, ГОРОДСКАЯ УК ООО, Евразия Комфорт, Запад Инвест Строй, УК Пионер, ТСЖ "Школьная,5", ТСЖ СКИФ, ТСЖ Ленинский, ТСЖ УЮТНЫЙ ДОМ, ТСЖ Лукьяненко,101, Белозерная 1/1, Жилстройсервис, ТСЖ "Рымникская 9", Владелец, ТСЖ Лукьяненко, 34, ТСЖ Исток, ТСЖ Ул. Индустриальная, 80, ООО "УК "АГАТ", ТСЖ Школьное, ТСЖ Теремок.

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