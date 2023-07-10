На Греческом проспекте ликвидировали пожар

На Греческом проспекте, 27/2 в Центральном районе Петербурга ликвидировали возгорание. По данным МЧС, выгорела 15-метровая комната в 9-комнатной коммунальной квартире.

Информация о пожаре поступила в ведомство в 14:34. В 14:48 ему был присвоен ранг сложности 1-БИС, означающий нехватку сил и средств. В 15:14 МЧС заявили об отказе дополнительному номеру 1-БИС. В 16:52 пожар был ликвидирован.

В ведомстве рассказали о 10 спасенных во время пожара и 30 эвакуированных. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении пожара принимали участие шесть единиц техники и 32 человека личного состава.

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