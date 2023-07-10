На Греческом проспекте в центре Петербурга эвакуировали людей из-за пожара

На Греческом проспекте, 27/2 в Центральном районе Петербурга произошло возгорание. Из здания эвакуируют людей, сообщили 10 июля в пресс-службе МЧС по Петербургу.
Информация о пожаре поступила в ведомство в 14:34. В 14:48 ему был присвоен ранг сложности 1-БИС, означающий нехватку сил и средств. Площадь пожара на данный момент не известна. Возгорание случилось в жилом помещении.
В 15:14 МЧС заявили об отказе дополнительному номеру 1-БИС. Пожар локализирован. Из опасной зоны эвакуированы четыре человека, двоих — достали из окон здания.
В доме 27/2 по Греческому проспекту, согласно данным «Яндекс. Карты», находятся булочная, магазины цветов и продуктов, а также точка по продаже товаров для туризма и отдыха.
К ликвидации возгорания привлекли шесть единиц техники и 32 человека личного состава.