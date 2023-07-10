Склад порошковой краски на Менделеевской потушили спустя 10 часов с начала возгорания

Складское помещение на Менделеевской улице в Петербурге потушили спустя 10 часов пожара, сообщили в пресс-службе МЧС России. К ликвидации пожара было привлечено 27 единиц техники и 110 человек личного состава. По данным ведомства, площадь пожара составила 2500 кв. м.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что крупный пожар произошел в ночь на понедельник, 10 июля, в Калининском районе Санкт-Петербурга. Информация о возгорании на Менделеевской улице поступила на пульт дежурного в 03:53. Возгорание произошло на складском помещении производства порошковой краски.

Сведения о пострадавших не поступали. Были эвакуированы 7 человек, сообщили в МЧС.

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