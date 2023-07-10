В Петербурге по повышенному номеру сложности тушат пожар на производстве порошковой краски

Крупный пожар произошел в ночь на понедельник, 10 июля, в Калининском районе Санкт-Петербурга. Информация о возгорании на Менделеевской улице, д. 9 поступила на пульт дежурного в 03:53, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, в производственно-складском здании происходит горение на площади 3 500 кв. метров. По данному адресу находится производство порошковой краски.

В 04:13 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС, а в 05:01— номер 2. К ликвидации пожара привлечено 27 единиц техники и 110 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

UPD. В 07:04 появилось сообщение, что пожар локализован.

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