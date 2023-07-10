«Помогаем, но не воюем»

Украина не вступит в Североатлантический альянс, пока продолжаются боевые действия. Однако страна может получить определенные гарантии безопасности. Таков общий смысл заявлений участников предстоящего саммита альянса в Вильнюсе. Встреча открывается 11 июля. Украинский президент Владимир Зеленский предположительно прибудет лично, но на следующий день — 12 июля. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал понять, что рассчитывает получить приглашение в состав блока без каких-либо предварительных условий. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Украина в любом случае не прогадает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Партнеры и союзники решили, видимо, создать некую интригу вокруг украинского членства в НАТО. Или готовое решение попросту отсутствует. Есть лишь разные варианты, которые будут предложены к обсуждению участникам саммита, и только после этого в итоге родится истина. Но главное заключается в том, что пока идут боевые действия, Киев в альянс не вступит, в противном случае придется воевать, а этого никто не хочет.

В принципе офис Зеленского согласен с подобной постановкой вопроса, но там ждут официального приглашения сейчас, а затем прием в НАТО без каких-либо предварительных условий. Как известно, каждый соискатель высокого звания обязан соответствовать определенным требованиям. В частности, это должна быть демократическая страна, что разделяет основные ценности западного мира. Там должна быть побеждена коррупция, пусть и не окончательно, но существенно. И еще ряд технических требований, например, приведение армии к натовским стандартам, что очень недешево — это не только вооружения, но и организация, обслуживание, снабжение, планирование.

Украина при этом считает, что делом заслужила поступление без экзаменов. Ибо бьется не только за себя, но и за весь Запад в целом — на переднем крае. Президент США Джо Байден — фактический председатель западного мира и, соответственно, НАТО — говорил о том, что нет никаких особых условий, прием будет только на общих основаниях. А пока — некий план стратегического партнерства по примеру Израиля. Смысл такой: мы вам всячески помогаем, но не воюем за вас.

Таким образом мы подошли к самому главному: западный мир готов принять Украину в свои ряды, но так, чтобы не воевать и не погибать, а остальное обсуждается. Черта эта достаточно тонкая. Собственно, возникает логичный вопрос: любой военный блок на то и военный, чтобы воевать, иначе для чего он тогда?

Вопрос непраздный. Но идем дальше. Есть и другая формула, ее озвучивал сначала Генри Киссинджер, а сейчас, по сути, повторил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган: прекращение боевых действий на неких условиях, немедленное членство в НАТО. Можно назвать это условно «корейским сценарием» или замораживанием конфликта. Впрочем, подобный вариант не сработает, ибо замороженных конфликтов не бывает — это означает, что противостояние России и западного мира просто-напросто откладывается.

Как бы то ни было, Киев не останется внакладе — союзники готовы предоставить достойную компенсацию. Кассетные боеприпасы уже едут, самолеты F-16 тоже, на очереди ракеты дальнего радиуса действия. Плюс переустройство армии — долгосрочная программа оборонного сотрудничества, где будут прописаны обязанности каждого из участников альянса.

Но что же Россия? Прямо сейчас Украина в НАТО не вступит, наверное. А что будет потом, когда-нибудь, тогда и будем реагировать. При этом какой-либо мирный сценарий явно не вырисовывается. Скорее наоборот. Как это принято говорить — ставки продолжают повышаться. И с этим все очень даже однозначно.

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