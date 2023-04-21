В Тамбовской области осталось четыре проблемных объекта с обманутыми дольщиками

Тамбовская область вошла в пятерку лучших регионов РФ по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства по итогам первого квартала 2023 года наряду с Волгоградской и Костромской областями, республиками Ингушетия и Дагестан. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

В 2023 году из Единого реестра проблемных объектов были исключены два дома - по улице Карла Маркса в Тамбове после достройки и дом №46 по улице Коммунальная. Фонд развития территорий принял решение о выплате участникам строительства денежной компенсации.

В едином реестре проблемных объектов Тамбовской области остаются четыре объекта в облцентре с 287 дольщиками. Планируется, что будут достроены многоэтажки №72а по улице Коммунальная и 77Б по улице Киквидзе. Решается вопрос с предоставлением выплат участникам долевого строительства дома на перекрестке Пензенской и Карла Маркса, а также с возможной достройкой дома 23 на улице Ржавская.

В 2022 году, по данным облправительства, было исключено из реестра проблемных объектов четыре дома — по улице Строительная, 27 в поселке Строитель, по улицам Советская, 192а и Базарная, 126 в Тамбове. В итоге 163 участника долевого строительства получили компенсации. Кроме того, был завершен первый этап строительства дома на улице Кавказская, 1Б в Тамбове. Ранее региональные власти заявляли о планах решить все вопросы по проблемным объектам до конца года.

Владимир Зоркий