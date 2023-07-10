На востоке Москвы построят завод по выпуску комплектующих для МС-21

Мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер РФ Денис Мантуров и гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь подписали соглашение о строительстве авиазавода на востоке Москвы.

Как сообщила пресс-служба мэра, завод будет заниматься созданием и производством комплектующих для российского среднемагистрального самолета нового поколения МС-21. Его построят на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» в индустриальном парке «Руднево».

Соглашение было подписано на международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге, которая проходит с 10 по 13 июля.

Сейчас на территории «Руднево» находятся 18 производственных корпусов, в которых находятся производства Федерального центра беспилотных авиационных систем, авиастроения, радиоэлектроники и других отраслей. В 2023 году парк включили в состав ОЭЗ «Технополис Москва», резиденты которой освобождены от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, ставка на прибыль для них снижена до 2%.