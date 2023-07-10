«ТЭК СПб» утроит инвестиции в инфраструктуру Московского района

В 2023 году объем вложений ГУП «ТЭК» в реконструкцию теплосетей и источников Московского района Санкт-Петербурга достигнет 777 млн рублей, что более чем втрое выше суммы 2022 года, сообщила пресс-служба предприятия. На эти средства планируется реконструкция 15 котельных и 5,4 км трубопроводов.

«Московский район — на очереди. Здесь ТЭК снабжает тепловой энергией более 800 зданий. Учитывая износ оборудования котельных и сетей, предприятием запланирована комплексная реконструкция системы теплоснабжения к 2033 году»,— говорится в сообщении.

Так, за следующие 10 лет «ТЭК» планирует заменить около 80 км труб, прослуживших более четверти века, и также повысить КПД отпуска тепловой энергии от котельных с нынешних 85% до 93%. Реконструкция также преследует цель улучшить качество воздуха в районе за счет ввода источников более высокого экологического класса.

Наиболее значимыми объектами, попавшими в программу реконструкции в районе, станут сети на Штурманской улице и готовящаяся к выводу 1-я Московская котельная, с которой будут переключаться все абоненты на питание Автовской ТЭЦ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «ТЭК СПб» начал масштабную реконструкцию теплосетей в поселке Понтонный.

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