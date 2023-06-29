«ТЭК СПб» начал масштабную реконструкцию теплосетей началась в поселке Понтонный

ГУП «ТЭК СПб» приступил к реконструкции теплосетей на Фанерной улице в поселке Понтонный. В ходе работ здесь теплоэнергетики планируют заменить почти 2 км трассы диаметром 50-250 мм. Это самая масштабная и первая за много лет комплексная реконструкция в поселке, сообщили в пресс-службе Смольного.

Уточняется, что в зоне реконструкции — 20 зданий, в том числе 15 жилых домов. Работы по переключению детского учреждения №8 и школы №400 должны завершиться до нового учебного года, к 15 августа.

В ходе реконструкции предполагается строительство временной сети длиной 1138 м и диаметром 50-250 мм для снабжения жителей теплом и горячей водой. Планируется, что все работы на Фанерной улице будут завершены к ноябрю 2024 года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте