Минсельхоз ожидает снижения цен на лук за счет переориентации импорта

Министерство сельского хозяйства России сообщило, что в ближайшее время в стране ожидается снижение цен на лук. Ранее РБК со ссылкой данные Росстата сообщало, что цена килограмма лука впервые превысила 70 руб. на фоне потери урожая в Средней Азии.

«В ближайшее время с началом массовой уборки в России можно ожидать стабилизации и снижения цен на лук. Минсельхоз ведет работу, направленную на компенсацию выпадающих объемов за счет переориентации на импорт из других стран»,— сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

По данным Росстата, которые проанализировало РБК, средняя цена лука в российских магазинах в мае 2023 года достигла 73,3 руб. за килограмм, что на 9% выше показателей апреля. В Минсельхозе пояснили, что подорожание произошло на фоне неурожая в странах Центральной и Средней Азии из-за заморозков.

При этом в ведомстве добавили, что доля импорта лука на отечественном рынке составляет порядка 10% или 160 тыс. т в год. В связи с перебоями в поставках Россия увеличила объемы ввозимого лука из Китая, Узбекистана и Азербайджана.