Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал Wimbledon

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над чехом Иржи Легечкой в матче четвертого круга Wimbledon. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

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Матч продлился 1 час 19 минут. Даниил Медведев подал навылет девять раз, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету Иржи Легечки пять эйсов, три двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта. После первого сета чешский теннисист взял медицинский перерыв, после второго — снялся с матча.

Медведев впервые прошел в четвертьфинал Wimbledon. 27-летний россиянин занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 21-летний Легечка — 37-й в рейтинге ATP.

Основные соревнования Wimbledon проходят в Лондоне с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд — $56,3 млн. В четвертьфинале Даниил Медведев сыграет с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом и американцем Кристофером Юбэнксом.